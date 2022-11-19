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منجل يـ.ـنهي حــ..ـياة زوجة على يد زوجها بقلعة السراغنة

2022-11-19 / 18:57
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن زوجا أربعينيا، وضع حدا لحياة زوجته بواسطة منجل بنواحي قلعة السراغنة.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه الذي ينحدر من دوار الصهريج باقليم قلعة السراغنة، قيل أنه دخل في خلاف مع زوجته، مما جعل المشهد ينتهي بجريمة قتل، ضمن حادث مؤلم استنفرت له عناصر الدرك الملكي التي سارعت إلى تطويق المكان والبحث عن المشتبه فيه بعد ورود أنباء عن فراره نحو منزل والدته بمنطقة دمنات.

التحقيقات التي باشرها المحققون أسفرت عن توقيف الزوج واخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمستشفى مراكش، حيث من المرجح أن يتم عرض جثتها على الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، تاركة وراءها ثلاث أطفال لازالوا في سن الحلم.

وهذا تبقى التحقيقات التي ستباشرها الجهات المختصة تحت اشراف النيابة العامة المختصة، كفيلة بفك كافة ظروف وملابسات الواقعة.

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‫20 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم .الله يرحمها وهو الله يغفر له والضحية الول والاخير هم الاولاد الله يكون معاهم

  10. من علامات الساعة ،القاتل لا يعرف لماذا قتل،والمقتول لا يعرف لماذا قتل

  11. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين ويصبر الأهل ديالها وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  12. استغفرو الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله انا لله وان اليه راجعون الله يرحمها مسكينة

  13. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سخونيت رأس كترجع بالبرودة الله يرحمها مسكينة و يغفر إليها

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