أمواج البحر تلفظ 12 رزمة من المخدرات ضواحي طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

لفظت أمواج شاطئ “بلايا بلانكا” ضواحي مدينة طنجة صباح اليوم السبت ، رزما من المخدرات .

وبحسب مصادر متطابقة فقد لفظت أم اج البحر 12 رزمة من مخدر الشيرا ، تزن كل زاحدة منها 30 كلغراما، حيث استنفرت الواقعة السلطات المحلية التي حضرت الى عين المكان .

وقد جرى فتح تحقيق من طرف السلطات الامنية قصد تعميق البحث، كما تم القيام بعمليات تمشيط على طول الساحل قصد التأكد من خلوه من المخدرات.

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