أمواج البحر تلفظ 12 رزمة من المخدرات ضواحي طنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
لفظت أمواج شاطئ “بلايا بلانكا” ضواحي مدينة طنجة صباح اليوم السبت ، رزما من المخدرات .
وبحسب مصادر متطابقة فقد لفظت أم اج البحر 12 رزمة من مخدر الشيرا ، تزن كل زاحدة منها 30 كلغراما، حيث استنفرت الواقعة السلطات المحلية التي حضرت الى عين المكان .
وقد جرى فتح تحقيق من طرف السلطات الامنية قصد تعميق البحث، كما تم القيام بعمليات تمشيط على طول الساحل قصد التأكد من خلوه من المخدرات.
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9 تعليقات
البحر طيب لايقبل الخبائث والسموم لذالك يطرحها الى الخارج..
لماذا لا يتم منع بيع هاته السموم مع العلم ان مواردها تساهم لدعم المشاريع التنموية ..
لماذا حتى الان لم يتم ايقاف برونات المخدرات ..
بائعي السموم يمارسون مهامهم المحظورة تحت أعين الامن ..
المخدرات غزة كل مدن المملكة يتم ترويجها داخل وخارج المغرب..
المخدرات ممنوع ترويجها لانها تحتوي على سموم ومخدر مضر بالصحة ..
يجب اطلاق النار على كل من ثبت تورطه في ترويج المخدرات..
المخدرات تهرب الى الخارج بدون مراقبة الحدود ولا الجمارك..
جرائم المخدرات متعددة في الريف والشمال..