شكيب بننوسى

نقابة تدعو بنموسى الى الاهتمام بالأمازيغية بدل استنزافها بأعباء إضافية

2022-11-19 / 18:10
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هبة بريس - الرباط

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الى الاهتمام باللغة الامازيغية عوض استنزافها بأعباء اضافية .

واعتبرت النقابة في رسالة موجهة لبننوسى ، الى ان الوزارة الوصية تنكرت لالتزاماتها في تدريس اللغة الأمازيغية، مطالبة بمراجعة مذكرة المراكز الجهوية للتربية والتكوين للموسم الجاري بالعمل على الرفع من الأطر المتخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية والاهتمام بتكوينها وتحسين وضعيتها بدل استنزافها بأعباء إضافية.

ولفتت النقابة الانتباه الى “الوضعية المتردية للغة الأمازيغية بنظامنا التعليمي رغم مرور ما يناهز عقدين من الزمن على الشروع في تدريسها بالمدارس الابتدائية العمومية دون التمكن من تسريع وتيرة تدريسها بما يفضي لتعميم حقيقي يتناسب ووضعيتها كلغة وطنية”.

وعبرت النقابة عن “قلقها البالغ في شأن المضامين التراجعية التي حملها المنهاج المُنقح لموسم 2020-2021 القاضي بتخصيص وعاء زمني يمتد لـ 30 ساعة باعتبارها تخصصا مماثلا لوضعية العربية والفرنسية”.

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‫9 تعليقات

  1. الكثير من الاشخاص استرزقوا على ظهر الامازيغية. ما فائدة تطوير اللغة وتفعيلها وناطيقها يعانون من التهميش والعزلة ؟!

  3. الناس احتجو بعدا على الخبز وأتاي لي ضروري فالمعيشة .بقات ليهوم غير الامازيغية .

  6. الامازيغية يجب ان تكون قضية شعب وليس نخبة،لابد من الانتقال السلس للدفع بالدولة لترسيخ حقوق وضمان تفعيلها للشعب

  7. مزيدا من الدعم والالتفاف ، اللغة الأمازيغية تحتضر داخل المنظومة التربوية.

  8. لحد الساعة لا يوجد اي اعتراف باللغة الامازغية وليست هناك اي جهود لتعميمها فقط الكدب والنفاق

  9. ألامازيغة لهة متل الحسانية والريفية لغة المغرب هي العربية ولازم أدخال اللغة ألانجليزية أحسن سؤلي بمادا تفيد اللهجة ألامازيغية

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