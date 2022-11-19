نقابة تدعو بنموسى الى الاهتمام بالأمازيغية بدل استنزافها بأعباء إضافية

هبة بريس - الرباط

دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الى الاهتمام باللغة الامازيغية عوض استنزافها بأعباء اضافية .

واعتبرت النقابة في رسالة موجهة لبننوسى ، الى ان الوزارة الوصية تنكرت لالتزاماتها في تدريس اللغة الأمازيغية، مطالبة بمراجعة مذكرة المراكز الجهوية للتربية والتكوين للموسم الجاري بالعمل على الرفع من الأطر المتخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية والاهتمام بتكوينها وتحسين وضعيتها بدل استنزافها بأعباء إضافية.

ولفتت النقابة الانتباه الى “الوضعية المتردية للغة الأمازيغية بنظامنا التعليمي رغم مرور ما يناهز عقدين من الزمن على الشروع في تدريسها بالمدارس الابتدائية العمومية دون التمكن من تسريع وتيرة تدريسها بما يفضي لتعميم حقيقي يتناسب ووضعيتها كلغة وطنية”.

وعبرت النقابة عن “قلقها البالغ في شأن المضامين التراجعية التي حملها المنهاج المُنقح لموسم 2020-2021 القاضي بتخصيص وعاء زمني يمتد لـ 30 ساعة باعتبارها تخصصا مماثلا لوضعية العربية والفرنسية”.

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