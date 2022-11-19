واقعة التسمم الغذائي بسطات…أحد الضحابا يلفظ أنفاسه داخل العناية المركزة

2022-11-19 / 17:55
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

مواكبة من هبة بريس، لموضوع مابات يعرف بالتسمم الغذائي الذي عصف بأزيد من أربعين شخصا بمنطقة ثلاثاء لولاد باقليم سطات، علمت الجريدة من مصادرها، أن أحد الضحايا لفظ أنفاسه اليوم السبت داخل قسم العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، فيما لازال اثنين منهم يتلقون العلاجات الضرورية بالقسم ذاته، وذلك بعد أن غادر حوالي 44 شخصا المستشفى في وقت سابق اتباعا.

ويشار، أن حالة من الاستنفار عرفتها مدينة سطات خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ورود أنباء عن نقل العشرات من المواطنين على متن سيارات الاسعاف قادمين من مناطق مختلفة تابعة لمنطقة ثلاثاء لولاد نواحي مدينة ابن احمد اقليم سطات، لتلقي العلاجات، على خلفية احتمال تعرضهم لتسمم غذائي بعد تناولهم لوجبات سريعة بأربع محلات تجارية.

الضحايا وحسب ذات المصادر، كانوا قد نقلوا في وقت سابق إلى مستشفى مدينة ابن احمد، قبل ان تتدهور وضعياتهم الصحية، ويحالوا جميعا على مستشفى الحسن الثاني بسطات حيث لازال العديد منهم تحت المراقبة الطبية لحد كتابة هذه الأسطر، فيما يعكف المحققون تحت اشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الواقعة.

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