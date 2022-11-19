مسرح الجريمة - صورة تعبيرية

جريمة بشعة تهز سيدي قاسم.. زوجة ت.قتل زوجها وتدفن جثت.ه داخل “كوري”

2022-11-19 / 17:17
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هبة بريس

اهتزت قرية الداودي جماعة ولاد نوال باقليم سيدي قاسم، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شخص.

وحسب مصدر خاص، فتعود تفاصيل الواقعةالى اقدام الزوجه على قتل زوجها البالغ من العمر 50 سنة وتقطيع جثته ودفنها في حظيرة الحيوانات “الكوري”.

وأضاف ذات المصدر، أن أقارب وأصدقاء الراحل لاحظوا اختفائه خلال الأيام الأخيرة ليتم ابلاغ مصالح الدرك الملكي الذين حلوا بعين المكان وأوقفوا الزوجة وبدأوا في عملية الحفر ليعثروا على جثة الهالك غير مكتملة.

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