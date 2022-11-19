كورونا بالمغرب.. تسجيل 89 إصابة جديدة 

2022-11-19 / 16:30
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت 19 نونبر، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 88 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و854 ألف و 347 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و414 ألف و111 شخصا، مقابل 24 مليون و914 ألف و504 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 55 ألف و574 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و267 ألف و266 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و112 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (43)، وفاس مكناس (15)، والدار البيضاء سطات (9)، ومراكش آسفي (8)، وسوس ماسة (7)، وكلميم واد نون (3)، ودرعة تافيلالت (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 871 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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‫2 تعليقات

  2. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..

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