الموت يفجع سعد لمجرد في جدته

2022-11-19 / 16:11
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هبة بريس

توفيت اليوم السبت، جدة الفنان المغربي، سعد لمجرد.

وأعلن سعد الخبر في تدزينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام ” قائلا “جدتي في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وأضاف المجرد داعيا المولى عز وجل “اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه”.

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‫10 تعليقات

  1. يفجع الموت في جدته !!!! المغاربة كاملين خاصهم يديرو الحداد !!!
    هضرو على الأموات ديال البرد و الزلط ولا حتى الموت ولا بالوجوه ؟؟؟

  2. إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين..

  7. إنا لله وإنا إليه راجعون .تعازينا الحرة لعائلة البشير عبدو الصغيرة والكبيرة..

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