الموت يفجع سعد لمجرد في جدته

هبة بريس

توفيت اليوم السبت، جدة الفنان المغربي، سعد لمجرد.

وأعلن سعد الخبر في تدزينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام ” قائلا “جدتي في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وأضاف المجرد داعيا المولى عز وجل “اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه”.

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