الموت يفجع سعد لمجرد في جدته
هبة بريس
توفيت اليوم السبت، جدة الفنان المغربي، سعد لمجرد.
وأعلن سعد الخبر في تدزينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام ” قائلا “جدتي في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.
وأضاف المجرد داعيا المولى عز وجل “اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه”.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0
10
10 تعليقات
يفجع الموت في جدته !!!! المغاربة كاملين خاصهم يديرو الحداد !!!
هضرو على الأموات ديال البرد و الزلط ولا حتى الموت ولا بالوجوه ؟؟؟
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين..
رحم الله ام البشير عبدو والد سعد المجرد..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم..
كلنا راحلون من هذه الدنيا ..
انا لله وانا اليه راجعون اللهم صبر اهلها ..
إنا لله وإنا إليه راجعون .تعازينا الحرة لعائلة البشير عبدو الصغيرة والكبيرة..
عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام..
اللهم تقبلها عند الشهداء والابرار ..