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طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-11-19 / 15:35
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– طنجة : 39 ملم

– تطوان : 34 ملم

– العرائش : 22

– قنيطرة : 17

– إفران : 15

– بن سليمان : 14

– مكناس : 13

– محمدية، سلا و تواريت : 11 ملم

– سيدي سليمان : 10 ملم

– فاس و الناظور : 8 ملم

– الحسيمة : 7 ملم ملم

– وجدة و تازة : 4 ملم

– آسفي و سطات : 3 ملم

– النواصر : 2 ملم

– بني ملال و خريبكة : 1 ملم

– ميدلت : أقل من ملم

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‫10 تعليقات

  5. الفلاحين يستبشرون بأولى التساقطات المطرية وسيكون عام جيد ان شاء الله..

  6. اللهم أدمها علينا نعمة و احفظها من الزوال
    الحمد لله والشكر لله رب العالمين ..

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