طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– طنجة : 39 ملم
– تطوان : 34 ملم
– العرائش : 22
– قنيطرة : 17
– إفران : 15
– بن سليمان : 14
– مكناس : 13
– محمدية، سلا و تواريت : 11 ملم
– سيدي سليمان : 10 ملم
– فاس و الناظور : 8 ملم
– الحسيمة : 7 ملم ملم
– وجدة و تازة : 4 ملم
– آسفي و سطات : 3 ملم
– النواصر : 2 ملم
– بني ملال و خريبكة : 1 ملم
– ميدلت : أقل من ملم
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10 تعليقات
اولى التساقطات المطرية تبشر بالخير والقادم سيكون افضل ان اشاء الله..
اللهم اغيثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
الحمد لله على نعمه..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الفلاحين يستبشرون بأولى التساقطات المطرية وسيكون عام جيد ان شاء الله..
اللهم أدمها علينا نعمة و احفظها من الزوال
الحمد لله والشكر لله رب العالمين ..
الحمد الله على نعمته اللهم صبا نافعا ..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
جل مدن المملكة عرفت تساقطات مطرية ونتمنى ان تستمر ..
الحمد لله امطار تبشر بقدوم الخير ..