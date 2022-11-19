اليوم العالمي للرجل والمرحاض في نفس اليوم… صدفة أم رسالة مشفرة؟

2022-11-19 / 14:28
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محمد منفلوطي_هبة بريس

من غرائب الصدف، أن عالمنا هذا يحتفي في ذات اليوم بمناسبتين تتزامنان مع مطلع كل 19 نونبر من كل عام، أولاهما تتعلق باحتفالات اليوم العالمي للرجل، والثانية تتعلق بإحياء الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرحاض، فهل هي صدفة أم رسالة مشفرة؟

يُقال إن المناسبة شرط، والشرط هنا لربما يكون ذلك القاسم المشترك بين المحتفى بهما عالميا، والذي يعني حسب رأي الكثيرين، بأن كل من المحتفى بهما لا يحظيان بذلك التقدير والاحترام مقارنة مع دورهما في المجتمع.

فبالنسبة لليوم العالمي للرجل، تبقى مظاهر الاحتفالات شبه مغيبة مقارنة مع زخم الاحتفالات التي تصاحب اليوم العالمي للمرأة، لكن في المقابل يبقى التذكير بهذا اليوم، علامة خير تحمل في طياتها رسائل عدة من شأنها أن تعزز المساواة بين الجنسين وخلق بيئة آمنة، وتذكر في ذات الوقت بمواقف الرجال وشهامة ومواقف وبطولات، كما أن المناسبة تعد فرصة لطرح مختلف القضايا التي تهم الرجال صحيا ونفسيا واجتماعيا، بهدف تعزيز النماذج الإيجابية الذكورية، الرجل، وتسليط الضوء على التمييز الذي قد يطال الرجل.

وفي الشق المتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للمراحض، فقد جاء الأمر للفت الانتباه من قبل الأمم المتحدة إلى فئة عريضة من المجتمع العالمي ممن يفتقدون لمثل هاته الخدمات، وذلك للعمل على تكثيف الجهود لإتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

كما تعد المناسبة فرصة للتذكير بالدور المحوري لمياه الصرف الصحي المعالجة، والتي تستخدم في مجال الطاقة النظيفة وسقي المساحات الخضراء، هذا في الوقت الذي شدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة، على أن  3.6 مليار نسمة عبر ربوع العالم، يفتقرون للمرافق الصحية ودور المياه الآمنة وهو ما يشكل خطرا على حياتهم وأطفالهم.

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تعليق واحد

  1. عالم غريب يسيره ناس غرباء اتت بهم الاقدار.الرجل والمرحاض.اواخر الزمن.

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