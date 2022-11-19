مسابقة دولية: جامعة محمد الخامس تفوز بالميدالية الذهبية وجائزة التميز

2022-11-19 / 14:00
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هبة بريس

فازت جامعة محمد الخامس بالرباط ، من خلال مركز الابتكار التكنولوجي للمدرسة المحمدية للمهندسين، بالميدالية الذهبية وجائزة التميز في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار “إيكان 2022″، التي نظمت مؤخرا في تورونتو بكندا.

وذكرت الجامعة ، في بلاغ ، أن هذه الجوائز منحت للمخترعين والمبتكرين البروفيسور حسن عمور ، مدير مركز الابتكار التكنولوجي بالمدرسة المحمدية للمهندسين ، وأحد طلبته في سلك الدكتوراه رضوان كارلي، عن مشروعهما المبتكر ” سكانير ذكي جديد للكشف عن سرطان الثدي عن طريق التصوير بالميكروويف “.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ” أول سكانير مغربي ذكي فعال وغير ضار ومنخفض التكلفة للكشف عن سرطان الثدي”.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط محمد غاشي عن فخره بالمخترعين والمبدعين على النتائج التي حصلوا عليها، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأطر البيداغوجية والإدارية من أجل ضمان تأطير مشرف وذي جودة.

كما أكد على جودة التعليم والبحث والابتكار داخل الجامعة، والتي تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل وتهييئ خريجي الجامعة للاستجابة بشكل أفضل لحاجيات السوق المتزايدة.

وحسب البلاغ فإن هذه المسابقة، التي نظمتها جمعية تورونتو الدولية للابتكار والمهارات المتقدمة (TISIAS) بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) والجمعيات العالمية للملكية الفكرية (WIIPA) ومبادرة الابتكار التعاونية (ICO)، تميزت بمشاركة 81 دولة وجهة وأزيد من 700 اختراع وابتكار.

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