مونديال قطر.. قائمة هدافي كأس العالم منذ 1930
في ما يأتي قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1930 في الأوروغواي، وذلك عشية افتتاح النسخة الـ22 في قطر الأحد:
1930: الأرجنتيني غييرمو ستابيلي (8 أهداف)
1934: التشيكوسلوفاكي أولدريتش نييدلي (5)
1938: البرازيلي ليونيداس (8)
1950: البرازيلي أديمير (9)
1954: المجري ساندور كوتشيش (11)
1958: الفرنسي جوس فونتين (13)
1962: البرازيليان غارينشا وفافا والتشيلي ليونيل سانشيس والمجري فلوريان ألبرت والسوفياتي فالنتين إيفانوف واليوغوسلافي دراجان يركوفيتش (4)
1966: البرتغالي أوزيبيو (9)
1970: الألماني الغربي غيرد مولر (10)
1974: البولندي غرزيغورز لاتو (7)
1978: الأرجنتيني ماريو كمبيس (6)
1982: الإيطالي باولو روسي (6)
1986: الإنكليزي غاري لينيكر (6)
1990: الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي (6)
1994: الروسي أوليغ سالينكو والبلغاري خريستو ستويتشكوف (6)
1998: الكرواتي دافور شوكر (6)
2002: البرازيلي رونالدو (8)
2006: الألماني ميروسلاف كلوزه (5)
2010: الألماني توماس مولر (5)
2014: الكولومبي خاميس رودريغيس (6)
2018: الإنكليزي هاري كاين (6)