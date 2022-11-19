مونديال قطر.. قائمة هدافي كأس العالم منذ 1930

2022-11-19 / 13:08
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هبة بريس - وكالات

في ما يأتي قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1930 في الأوروغواي، وذلك عشية افتتاح النسخة الـ22 في قطر الأحد:

1930: الأرجنتيني غييرمو ستابيلي (8 أهداف)

1934: التشيكوسلوفاكي أولدريتش نييدلي (5)

1938: البرازيلي ليونيداس (8)

1950: البرازيلي أديمير (9)

1954: المجري ساندور كوتشيش (11)

1958: الفرنسي جوس فونتين (13)

1962: البرازيليان غارينشا وفافا والتشيلي ليونيل سانشيس والمجري فلوريان ألبرت والسوفياتي فالنتين إيفانوف واليوغوسلافي دراجان يركوفيتش (4)

1966: البرتغالي أوزيبيو (9)

1970: الألماني الغربي غيرد مولر (10)

1974: البولندي غرزيغورز لاتو (7)

1978: الأرجنتيني ماريو كمبيس (6)

1982: الإيطالي باولو روسي (6)

1986: الإنكليزي غاري لينيكر (6)

1990: الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي (6)

1994: الروسي أوليغ سالينكو والبلغاري خريستو ستويتشكوف (6)

1998: الكرواتي دافور شوكر (6)

2002: البرازيلي رونالدو (8)

2006: الألماني ميروسلاف كلوزه (5)

2010: الألماني توماس مولر (5)

2014: الكولومبي خاميس رودريغيس (6)

2018: الإنكليزي هاري كاين (6)

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