بعد عقد قرانهما.. حسام حبيب يتنازل عن بلاغه ضد شيرين

هبة بريس - وكالات

تقدم المستشار جميل سعيد، دفاع الفنان حسام حبيب، بطلب إلى جهات التحقيق للتنازل عن محضر السب والقذف المقدم منه ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لاتهامها بالسب والقذف والإهانة والتهديد من خلال حديثها مع لميس الحديدي، بناء على رغبة موكله حسام حبيب.

وطالب المستشار جميل سعيد جهات التحقيق بحفظ البلاغ محل التحقيق، بحفظ المحضر بعد تصالح حسام حبيب والفنانة شيرين عبد الوهاب، في الواقعة.

وكشف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل التنازل عن البلاغين المقدمين من الفنانة شيرين ضد والد زوجها الفنان حسام حبيب لاتهامه بسبها وقذفها أثناء مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية.

وأوضح محامي شيرين، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تنازلت رسميا عن البلاغين ضد والد زوجها حسام حبيب أمام جهات التحقق.

وشهدت الأيام الأخيرة عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية، وذلك بالرغم من الأزمات الكبيرة التي حدثت بين الثنائي خلال الفترة المقبلة

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