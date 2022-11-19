رئيس “الفيفا”: أشعر بأني قطري وعربي وعامل مهاجر

هبة بريس - وكالات

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جاني إنفانتينو، عن دعمه لمجتمع “الميم” والعمال المهاجرين، يوم السبت في مستهل مؤتمره الصحفي عشية انطلاق مونديال “قطر 2022”.

وتوجه إنفانتينو إلى وسائل الإعلام قائلا “اليوم أشعر بأني قطري، اليوم أشعر بأني عربي، أشعر بأني إفريقي، بأني مثلي، أشعر بأني من أصحاب الإعاقة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر”.

وتواجه قطر منذ 12 عاما عندما حصلت على حق استضافة المونديال، حملة انتقادات شرسة بزعم انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء.

ولكن المسؤولين القطريين يردون على ذلك بأن بلادهم هي عرضة “للعنصرية” و “المعايير المزدوجة”.

وأشاروا إلى الإصلاحات المتعلقة بظروف العمل والسلامة التي تم الترحيب بها باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.

وتنطلق منافسات كأس العالم غدا الأحد بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى على استاد البيت في مدينة الخور.

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