رئيس “الفيفا”: أشعر بأني قطري وعربي وعامل مهاجر

2022-11-19 / 11:20
1
هبة بريس - وكالات

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جاني إنفانتينو، عن دعمه لمجتمع “الميم” والعمال المهاجرين، يوم السبت في مستهل مؤتمره الصحفي عشية انطلاق مونديال “قطر 2022”.

وتوجه إنفانتينو إلى وسائل الإعلام قائلا “اليوم أشعر بأني قطري، اليوم أشعر بأني عربي، أشعر بأني إفريقي، بأني مثلي، أشعر بأني من أصحاب الإعاقة، اليوم أشعر بأني عامل مهاجر”.

وتواجه قطر منذ 12 عاما عندما حصلت على حق استضافة المونديال، حملة انتقادات شرسة بزعم انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء.

ولكن المسؤولين القطريين يردون على ذلك بأن بلادهم هي عرضة “للعنصرية” و “المعايير المزدوجة”.

وأشاروا إلى الإصلاحات المتعلقة بظروف العمل والسلامة التي تم الترحيب بها باعتبارها رائدة في منطقة الخليج.

وتنطلق منافسات كأس العالم غدا الأحد بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى على استاد البيت في مدينة الخور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مونديال قطر.. قائمة هدافي كأس العالم منذ 1930

مونديال قطر.. قائمة هدافي كأس العالم منذ 1930

2022-11-19 / 13:08
Photo of مدرب إسبانيا: ميسي أو سواريز يجب أن يفوزا بكأس العالم

مدرب إسبانيا: ميسي أو سواريز يجب أن يفوزا بكأس…

2022-11-19 / 10:44
Photo of رئيس الاتحاد الألماني يعلق على “تنحية القضايا السياسية” في كأس العالم

رئيس الاتحاد الألماني يعلق على “تنحية القضايا السياسية” في…

2022-11-18 / 22:55
Photo of قطر 2022.. المغرب من بين الدول العشر الأولى على مستوى اقتناء التذاكر

قطر 2022.. المغرب من بين الدول العشر الأولى على…

2022-11-18 / 22:01
Photo of مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت

مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت

2022-11-18 / 20:12
Photo of ترتيب الأندية حسب عدد لاعبيها في مونديال قطر

ترتيب الأندية حسب عدد لاعبيها في مونديال قطر

2022-11-18 / 19:45
Photo of أغلى مونديال في التاريخ”.. كم أنفقت قطر؟

أغلى مونديال في التاريخ”.. كم أنفقت قطر؟

2022-11-18 / 19:15
Photo of مونديال قطر .. الإصابة تُغيّب غايا عن تشكيلة إسبانيا

مونديال قطر .. الإصابة تُغيّب غايا عن تشكيلة إسبانيا

2022-11-18 / 17:35
Photo of ردا على تصريحاته.. مانشستر يونايتد يتخذ إجراءات ضد رونالدو

ردا على تصريحاته.. مانشستر يونايتد يتخذ إجراءات ضد رونالدو

2022-11-18 / 15:33
Photo of “الفيفا” يعلن حظر قطر بيع الكحول في ملاعب المونديال ومحيطها

“الفيفا” يعلن حظر قطر بيع الكحول في ملاعب المونديال…

2022-11-18 / 14:41

تعليق واحد

  1. الغرب يحتقر الاخرين ويعتبر نفسه هو الافضل والاقوى والاحسن وما عداه فتاخر وضعف انها قمة العنصرية نتمنى ان تنجح قطر وينجح المونديال ونغلق افواه الغرب ااعنصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق