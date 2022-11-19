إنزكان: النيابة العامة تنهي نشاط ” سمسار” بمحيط المحكمة الابتدائية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحت إشراف وتعليمات مباشرة للنيابة العامة بإبتدائية إنزكان، أوقفت المصالح الأمنية بإنزكان ، شخص ” أربعيني” الخميس الماضي، يمتهن السمسرة بمحيط المحكمة .

وكانت النيابة العامة، قد امرت المصالح الأمنية بالترصد للمشتبه فيه، بعد تردده الدائم مع اشخاص مختلفين على مصالح المحكمة، مما مكن من القبض عليه متلبسا بضلوعه في قضية تتعلق بالسمسرة و الوساطة بين المتقاضين ، و استعمال شهود الزور و النصب و الاحتيال مقابل مبالغ مالية ، موهما ضحاياه بقدرته على التدخل في قضايا معروضة على أنظار القضاء .

و قد تم إيداع الموقوف السجن المدني بأيت ملول، مع إحالة ملفه على أنظار قاضي التحقيق، بالتماس من وكيل الملك .

كما يتابع في الملف نفسه أربعة أشخاص آخرون متهمون ب “الإدلاء بشهادة الزور والاحتيال” وردت أسماؤهم في عدد من القضايا الرائجة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، حيث التمست النيابة العامة، اليوم الخميس، من قاضي التحقيق متابعة كل من ثبت تورطه في قضايا تقديم شهادة الزور والاحتيال تهم ملفات قضائية معروضة على أنظار محاكم إنزكان وأكادير.

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