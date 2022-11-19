مدرب إسبانيا: ميسي أو سواريز يجب أن يفوزا بكأس العالم

2022-11-19 / 10:44
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هبة بريس - وكالات

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا إنه إذا لم يتمكن فريقه من الفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر، فإنه يود أن يرى ليونيل ميسي أو لويس سواريز يتوجان باللقب مع الأرجنتين وأوروغواي على التوالي.

وقال لويس إنريكي، الذي تولى تدريب ميسي وسواريز في فترة ناجحة مع برشلونة بين عامي 2014 و2017، إن المهاجمين يستحقان الاعتزال بعد التتويج بلقب العالم.

وأضاف مدرب إسبانيا الليلة الماضية “إذا لم نفز باللقب أود أن تفعلها الأرجنتين. سيكون من الظلم للغاية أن يعتزل لاعب في مكانة ميسي بدون لقب كأس العالم. وكذلك أوروغواي مع لويس سواريز”.

ويثق المدرب البالغ من العمر 52 عاما أيضا في أن فريقه سيقدم بطولة ناجحة على الرغم من افتقار تشكيلة إسبانيا للخبرة.

وقال إن فريقه، الذي يشارك في المجموعة الخامسة مع ألمانيا وكوستاريكا واليابان، لا يخشى أي منافس.

وأضاف لويس إنريكي “لست قلقا بشأن الشبان. لقد تطورت كرة القدم والشبان يتمتعون بحماس كبير بينما يقود اللاعبون المخضرمون المجموعة.. هدفنا تصدر مجموعتنا. نحن نعلم بالفعل منافسنا في دور الستة عشر وسنلتقي أحد منتخبات مجموعة البرازيل في الدور قبل النهائي، لكن من قال إننا كنا خائفين؟”.

وتابع لويس إنريكي “نتمنى أن تكون إسبانيا هي المفاجأة، على الرغم من أنها لن تكون مفاجأة بالنسبة لي”.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في كأس العالم يوم الأربعاء المقبل ضد كوستاريكا.

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