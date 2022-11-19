زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام أسلحة نوويّة
هبة بريس - وكالات
توعّد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازما وباستخدام القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، السبت.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن بيونغ يانغ “ستردّ بحزم وبالأسلحة النووية على الأسلحة النووية، وعلى المواجهة الشاملة بمواجهة شاملة بلا رحمة”.
وأشارت الوكالة إلى أن كيم أشرف بنفسه على عملية الإطلاق الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، الجمعة.
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8 تعليقات
العالم مهدد بحري عالمية ثالثة .على جميع الدول القوية ضبط النفس..
القوة الكبرى بدأت في تسارع .اللهم لطفك يارب العالمين..
امريكا سبب ما يعيشه العالم وتعاقب من لا يسير في نهجها لكن دورها ات لا محال له..
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين عافين..
كيم يونغ لون الملقب بالمجنون الذي يمتلك رؤوسا نووية قادرة على ارجاع العالم للعصر الحجري..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم علامات تدل على اقتراب الساعة..
كوريا الشمالية القوة العظمى بالعالم ..
تحية وتقدير للشعب الكوري وقائدها ..