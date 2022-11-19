سلوفينيا تتطلع إلى مواصلة تعاونها الناجح مع المغرب

هبة بريس

أعربت سلوفينيا، يوم الجمعة، عن رغبتها في مواصلة تعاون ناجح مع المغرب، البلد الذي تقيم معه علاقات صداقة وثيقة.

وقالت وزارة الخارجية السلوفينية، في تغريدة على تويتر بمناسبة الذكرى الـ 67 لعيد استقلال المملكة، إنه “على مر السنوات، أقامت سلوفينيا والمغرب علاقات وثيقة وودية، ونتطلع إلى مواصلة تعاون ناجح”.

وأضافت التغريدة، التي تأتي بعد أيام قليلة من زيارة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، أورشكا كلاكوشار زوبانشيش، إلى المملكة، ”نهنئ المغرب بمناسبة عيد استقلاله، وأطيب التمنيات بالازدهار والنجاح”.

وبمناسبة هذه الزيارة، التي استمرت من 14 إلى 16 نونبر الجاري، أجرت كلاكوشار زوبانشيش مباحثات مع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تمحورت حول جودة العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا.

وأشار الطرفان إلى أهمية دور المؤسستين التشريعيتين في تطوير العلاقات بين البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بمرور 30 ​​سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز الشراكات الهادفة إلى النهوض بالتفاهم المتبادل والاستقرار والتنمية الاقتصادية، بالنظر إلى مكانة المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي وكونه فاعلا مهما على مستوى القارة الإفريقية والحوض المتوسطي.

وتخلد ذكرى عيد الاستقلال (18 نونبر من كل سنة)، خطاب أب الأمة المغفور له الملك محمد الخامس الذي أعلن فيه عن انتهاء الحماية وتحرير الوطن من نير الاستعمار.

وفور عودة المغفور له رفقة أسرته الملكية، يوم 18 نونبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر وانتصار ثورة الملك والشعب.

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