طقس السبت.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول قطرات مطرية متفرقة بمنطقة السايس، الريف، الواجهة المتوسطية، وكذا شمال المنطقة الشرقية، مع بعض التساقطات الثلجية بقمم الأطلس المتوسط .
كما يتوقع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، الأطلس المتوسط والجنوب، فضلا عن هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 14 و 20 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 08 إلى 14 درجة في باقي المناطق.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا خصوصا شرق المملكة.
وسيكون البحر هائج إلى قليل بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، قوى إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب تفيلني و طرفاية، وهائج إلى قوى الهيجان بباقي السواحل.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اولى التساقطات المطرية التي تبشر الفلاحين بالخير..
اللهم اسقينا من فضلك وجودك وكرمك ..
بسبب كثرة المعامل الغازية الملوثة الهواء والذي سبب ثقب الاوزون..
كثرة الفساد والمعاصي والقوي يأكل حق الظعيف …
نتمنى ان يكون موسم فلاحي جيد لتعويض الاعوام السالفة ..
اللهم اسقينا الغيث والغيث النافع بفضلك وجودك وكرمك..
السدود قلت والابار جفت والارض اصبحت قاحلة اللهم رحمتك يارب..
يجب ان تقام صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والغيث من الله تعالى..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..