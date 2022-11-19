طقس السبت.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول قطرات مطرية متفرقة بمنطقة السايس، الريف، الواجهة المتوسطية، وكذا شمال المنطقة الشرقية، مع بعض التساقطات الثلجية بقمم الأطلس المتوسط .

كما يتوقع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية، الأطلس المتوسط والجنوب، فضلا عن هبوب رياح رملية داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 14 و 20 درجة بالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 08 إلى 14 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا خصوصا شرق المملكة.

وسيكون البحر هائج إلى قليل بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، قوى إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب تفيلني و طرفاية، وهائج إلى قوى الهيجان بباقي السواحل.

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