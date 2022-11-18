مراكش : الدرك الملكي يتفوق في تأمين فعاليات المؤتمر الافريقي الاول للصحة

2022-11-18 / 23:15
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سدود قضائية بالطرق.وسلاسة في السير والجولان، والتواجد بكل نقاط المؤدية للمؤتمر الافريقي الاول للحد من المخاطر الصحية، بل حتى الفندق الكبير الذي احتضن المناظرة في تراب اقليم الحوز، عرف تواجد العناصر الدركية تحت إشراف مباشر للقائد الجهوي للدرك بجهة مراكش، بمعية قائد سرية الحوز.

خطة أمنية محكمة، رافقت المؤتمر الافريقي الاول منذ بدايته حتى اليوم الجمعة، وفود أجنبية حلت بالمكان .وزراء من مختلف البلدان. ومعهم خبراء وأطباء وباحثون من القارات الخمس، كانت وجهتهم مدينة مراكش حيث تقيم الوفود الاجنبية، وبتنسيق محكم بين مصالح الامن بولاية مراكش ومصالح الدرك، إنتهت فعاليات المؤتمر الافريقي الاول الذي يأتي تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بعدما أجمعت جل الوفود المشاركة على تبصر الملك واهتمامه الكبير بصحة المغاربة ومعهم الافارقة، وان فكرة المؤتمر نابعة من حرص الملك على صحة وسلامة شعوب القارة السمراء، من أجل وضع خارطة طريق للعمل على تحقيق الغرض المنشود لكل شعوب القارة .

وعرف المؤتمر الافريقي الاول للحد من مخاطر الصحة الذي نظمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حضور كبير لممثلي الحكومات الأفريقية، وكذلك لخبراء من مختلف القارات الخمس، وسيتم الإعلان عشية اليوم الجمعة، على إعلان مراكش الخاص بالمناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية .

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