كندا.. العلم المغربي يزين مبنيي برلمان أونتاريو وبلدية تورونتو

هبة بريس _ الرباط

قام كل من برلمان مقاطعة أونتاريو ومجلس مدينة تورونتو، عاصمة هذه المقاطعة الكندية، برفع العلم المغربي، على واجهتي مبنيهما، وذلك بمناسبة الذكرى الـ67 لعيد الاستقلال.

وحضر حفل رفع العلم المغربي، المنظم أمس الخميس، رئيس الجمعية التشريعية لأونتاريو، تيد أرنوت، والنائب الإقليمي شريف السبعاوي، والقنصل العام للمملكة في تورونتو، رشيد الزين، ورؤساء الجمعيات المغربية من الديانتين اليهودية والإسلامية، وكذا شخصيات من حكومة مقاطعة وسط شرق كندا.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر السيد أرنوت عن تهانئه للمملكة وللشعب المغربي، باسم أعضاء الجمعية التشريعية لأونتاريو، مذكرا بأن هذه المناسبة تتزامن مع الذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كندا والمغرب.

وأبرز أن البلدين تربطهما علاقات جيدة خلال هذه السنوات.

وأكد المسؤول الكندي التزام الجانبين بتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، ذكر القنصل العام للمغرب في تورونتو بأن الاحتفاء بذكرى عيد الاستقلال يعد مناسبة لتخليد رمزية ملحمة وطنية تاريخية والدروس الهامة التي تقدمها في الوطنية والتفاني والدفاع عن الوطن وقيمه المقدسة.

وأبرز السيد الزين، بالمناسبة، الدور المهم الذي يضطلع به المغاربة المقيمون بالخارج من خلال الإسهام في “تشكيل الهوية الفريدة والمتعددة لهذه المدينة”، مشيرا إلى أن حفل رفع العلم المغربي يعد تقليدا يجسد القيم المشتركة بين كندا والمغرب، الهادفة إلى تعزيز التنوع الثقافي والعيش المشترك.

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