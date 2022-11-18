مصر تهزم بلجيكا بثنائية في مباراة ودية مثيرة بالكويت

هبة بريس

فاز المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف، في مباراة ودية مثيرة جمعتهما على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، في بروفة هي الأخيرة لـ”الشياطين الحمر” قبل خوض غمار مونديال قطر 2022.

وأخفق دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي في السيطرة على الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 33، وهو ما استغله مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد مسددا الكرة بنجاح على يسار الحارس تيبو كورتوا مسجلا الهدف الأول للفراعنة.

وفي الدقيقة 46، تمكن محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي من تسديد الهدف الثاني للمنتخب المصري بتسديدة بقدمه اليسرى في مرمى كورتوا، من تمريرة بينية أرسلها له لاعب ليفربول محمد صلاح خلف الدفاع.

وفي الدقيقة 76، قلص لويس أوبيندا الفارق بعد استلامه عرضية من يانيك كاراسكو من الجانب الأيسر سددها إلى مرمى محمد الشناوي.

وتواجه بلجيكا كرواتيا والمغرب وكندا في الدور الأول من مونديال قطر، فيما يغيب عنه الفراعنة.

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