بمراكش : إسرائيل تستعرض تجربتها في تحويل ” الكيف” الى صناعة دوائية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قدم خبراء إسرائليون تجربة الدولة العبرية في تحويل ” القنب الهندي” الى استعمالات طبية لمعالجة عدد من امراض العصر، خلال عرض قدمه خبيرين اسرائليين خلال اليوم الاخير من عمر المؤتمر الافريقي للحد من المخاطر الصحية بالقارة السمراء.

وقدم يوهال لاشيفت عرض حول “القنب الهندي ” استعمالاته الطبية، مشيرا في عرضه امام الساسة وخبراء الصحة بالقارة السمراء في مؤتمر مراكش، مستعرضا كرونولجية النبثة التي يعود أصلها من الهند التي يعود اصل التعرف عليها الى حوالي 5000 سنة ، وبعدها انتقل استعمالها الى الحضارة الفرعونية والى الصين واستعمالها في الطب الشعبي .

وأضاف البروفيسور يوهال أن القرن 20 ، قد واجه القنب الهندي صعوبة في الولايات المتحدة بعد تجريم إستعماله، مؤكدا أن دولة اسرائيل قد أقرت قانون 15 / 87 قبل سنوات من أجل السماح لاستعمال القنب الهندي لأغراض طبية، مضيفا أن الوصول الى الغاية المنشودة من النبثة طبيا، لابد من امتلاك منتوج جيد وكذلك ضرورة الوصفة من اطباء جيدون مع ضرورة تدريب الممرضين والصيادلة لكي يقدموا وصفات جيدة من منتوج القنب الهندي لمرضاهم.

وكشف أن الحكومة الاسرائلية قد رخصت سنة 2021 الى تصدير القنب الهندي لدول العالم، مؤكدا أن صناعته التحويلية يجب ان تكون شبيهة بالصناعات الغدائية الاخرى، مع الحرص على المراقبة من الزراعة حتى التصدير، وان تكون خالية في حمضها النووي من أي استعمالات للمبيدات لكي تصل الى المريض عبر وصفة الطبيب بشكل جيد، مضيفا أن اسرائيل تعرض تجربتها على دول العالم، مشيرا أن المغرب يمكن ان يكون رائدا مستقبلا في هذا المجال الذي يحول النبثة الى الاستعمال الطبي.

مواطنه البروفيسور بادكوك دافيد ، قدم شرحا مفصلا حول مشروع twenty 21، وهو يشتغل في إحدى المختبرات المختصة في بريطانيا، كشف ان مستخلصات ” القنب الهندي” مكنت بعد تشريعها في انجلترا سنة 2018 من معالجة امراض ” الصرع” عند الاطفال، رغم ان الامر مقتصر في البداية على القطاع الخاص وبعدها تمت شرعنته للقطاع العام

وأشار البروفيسور بادكوك ، أن اسرائيل قامت بعدة ابحاث في عدد من المناطق في العالم، وتحاول الوصول الى مجموع الأمراض التي يمكن علاجها بواسطة مستخلصات ” القنب الهندي،وان أغلب التجارب يتم نشرها في مجلات علمية عبر العالم، من التعاون مع الباحثين والأطباء حول الحالات التي يمكن علاجها بهذه المادة الطبيعية ، بعد نجاعنها في علاج الاضطرابات النفسية والمتلازمات والصرع والتوحد وغيرها ، مشيرا أن حوالي 2500 مريض الان بدولة اسرائيل يعالجون بالقنب الهندي ويجري تتبع علاجهم بشكل دوري .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0