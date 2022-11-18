استئنافية الناظور تشدد أحكام 14 مهاجرا أوقفوا قبل “مأساة” يونيو
شددت محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام، في حق 14 مهاجرا أوقفوا قبيل المحاولة الدامية لاقتحام جيب مليلية المحتل في يونيو الماضي، وفق ما أفاد دفاعهم اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال محامي المتهمين، مبارك بويرك، لـ”فرانس برس” إن محكمة الاستئناف “قضت ليل الخميس بتشديد العقوبات في حق هذه المجموعة من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام”، معتبرا القرار “مؤسفا ومبالغا فيه”، مشيرا إلى أنهم “نفوا أمام المحكمة ارتكاب أي عنف”.
وأدين هؤلاء ومعظمهم سودانيون، بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية” واستخدام “العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”، وفق ما أضاف دفاعهم.
وكانوا قد أوقفوا خلال عمليات تمشيط لقوات الأمن المغربية لإبعاد المهاجرين غير النظاميين من جبل كوركو، حيث يختبئون في انتظار تسلق السياج المحيط بجيب مليلية الاسباني عند سفح الجبل.
وجاء ذلك عشية محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام معبر حدودي نحو الجيب المذكور، في 24 يونيو الماضب، ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية، و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما تحدث خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عن مصرع 37 على الأقل.
وأعقب الحادث اعتقال عشرات المهاجرين الذين حكموا بالسجن بين 11 شهرا وعامين ونصف عام. وتم تشديد العقوبات إلى ثلاثة أعوام أمام الاستئناف بالنسبة لأربع مجموعات منهم حتى الآن، وفق ما أوضح المحامي مبارك بويرك.
من جانب آخر، أعلنت السلطات المغربية خلال الفترة الأخيرة عن تفكيك عدة شبكات للتهريب البشر، وتوقيف العديد من المرشحين للهجرة غير النظامية.
وتعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، والذي استؤنف في أبريل بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام
18 تعليقات
يبقى المهاجرون الضحايا في كل شيئ
الله يسهل علي أي واحد فقلبو شي حاجة ياربي آمين خليوهم يمشيو يعاونو والديهم ويعاونو راسهم
زيدونا حتى مكلتهم طفرناه
كان من الأجدر إعادتهم إلى بلدانهم بتنسيق مع التمتيليات الدبلوماسية لهذه البلدان لكن الكلاخ متجدر في المؤسسات المغربية
هادشي ليدارو غي شوية مزال ماشفنا والو 3 سنين دوز بزربة ويديرو كلمتر منها ولاكين الحمدلله كون كانو مغاربة غدي تسمع شي تهم وشي فصول وشي حكام مكاينش فتارىيخ
العقوبات الحبسية يجب ان تطبق على حكام هده الدول المسئولة عن هؤلاء لان ادا نظرت إلى قوانين الدستور تجد الحق في العيش والسكن و الصحة … لو توفرت هده الشروط لم تجد هده الظواهر لماذا الدول الأوروبية لا يمكن ان تجد هده. الظواهير لماذا لم تجد حكام هده الدول يشترون قصور في الدول الأخرى هده هي الحقيقة لو كنت رئيس المحكمة لحكمت بالبراءة
تم تقديمهم كبش فداء للتغاضي عن الفاجعة التي راح ضيحتها مهاجرون باحلام بسيطة ، كيف يعقل ان يحاكم من اراد التخلص من واقعه المرير بحثا عن بلد يصون كرامته
يأتى بالقاضي يوم القيامة فيتمنى لو انه لم يحكم بين اتنين في شق ثمرة
حساب الله لا مفر منه
يجب طرد هؤلاء المهاجرين لبلدانهم
جميل جدا لكي يكونوا عبرة للاخرين
يجب أن يشدد القضاء الاحكام عنهم وتغرمهم ..
يجب على القوات العمومية ان تثبت كاميرات المراقبة هناك..
على القضاء أن يشدد العقوبة على كل من سولت له من المهاجرين ان يمس القوات العمومية أو الاقتراب من السياج الحدودي..
المهاجرين السرين اصبحوا يشكوا خطر على المواطنين ..
المهاجرين السرين يتواجدوا بالمدن المغربية كاملة ..
نتمنى ترحيل كل المهاجرين الأفارقة الذين ليسوا قانونيين بالمغرب ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم كن معهم وليا ونصيرا ..
نتمنى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومن كان يقف وراء ذالك ..
المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء ياتون للبحث عن اوضاع لتحسين معيشتهم ..