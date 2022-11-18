أغلى مونديال في التاريخ”.. كم أنفقت قطر؟

2022-11-18 / 19:15
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هبة بريس _ وكالات

انفقت قطر ما يقرب من 300 مليار دولار منذ أن منحت الدولة الصغيرة الغنية بالغاز شرف استضافة مونديال 2022، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وقالت الوكالة إن ثمانية ملاعب ستستضيف مباريات البطولة، سبعة منها تم بناؤها حديثا وواحد جرى تجديده، لكنها جميعا لا تمثل سوى جزء صغير من المبالغ التي استثمرتها قطر منذ فوزها بحق استضافة الحدث العالمي في عام 2010.

وتقام البطولة في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ انطلاقها قبل 92 عاما، مما يجعلها أكبر حدث رياضي على الإطلاق يقام في المنطقة. وستكون أغلى كأس عالم في التاريخ وفقا لبلومبرغ.

وأيضا تعتبر البطولة أول تجمع عالمي مفتوح للجمهور منذ أن أدت قيود كوفيد-19 إلى منع المشجعين من المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية والألعاب الشتوية في بكين

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