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استباقا للإحتقان..بنموسى يدعو النقابات التعليمية للحوار

2022-11-18 / 18:58
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هبة بريس _ الرباط

وجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، اليوم الجمعة، دعوات للنقابات الخمس من أجل عقد لقاء يوم الاثنين المقبل.

وتأتي دعوة بنموسى للنقابات غداة الاحتجاجات الحاشدة التي شاركت فيها نقابات وتنسيقيات تعليمية بالرباط أمس الخميس، لحث الوزارة على تسوية الملفات العالقة دون تماطل.

كما يشكل لقاء الاثنين استئنافا لجلسات الحوار بين بنموسى والقادة النقابيين، الذين أعلنوا عقب آخر اجتماع عن وصول الحوار القطاعي للباب المسدود .

وأمهلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا من أجل الحسم في الملفات العالقة، وذلك قبل الشروع في خطوات احتجاجية تصعيدية ضد الوزارة في إطار ما سمته ” معارك النضال الوحدوي”.

وترى النقابات أن الإجتماعات الثنائية، لم تأت بأي جديد، خاصة أن العرض الذي قدمته الوزارة بخصوص النقاط الخلافية مع النقابات التعليمية “و لم يكن في المستوى الذي ينتظره ممثلو موظفي قطاع التعليم”.

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‫8 تعليقات

  1. على الحكومة والوزارة تسوية الملفات العالقة اولا وبعد ذلك تدعوا الى الحوار ‘لان وقت التفاوض انتهى الان جاء دور الشارع

  4. لا تنتظر شيئا في مصلحة الأستاذ فالنقابات تدافع فقط عن مصالحها الشخصية وباعت الشغيلة واقسمت الكعكة واستفادت من الدعم الحكومي لتصمت.

  5. قطاعات أخرى الموحدة في نقابة واحدة قضات الغراض لم يقمعوا ولم يعنفوا وربحوا الرهان اما كثرة النقابات ادت الى توزيع الجهود وكل واحد يلغي بلغاه حسب هواه زيادة على ذلك تعرضهم للقمع والتعنيف.

  6. هادشي ماشي جديد، منذ زمن في كل مرة تجتمع النقابات مع الوزارة من أجل برمجة إجتماع آخر

  8. باخلاف الوعود و الاتفاقات ندق آخر مسمار في نعش الثقة في مؤسسات الدولة. لا نقول الا حسبنا الله و نعو الوكيل

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