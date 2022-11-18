استباقا للإحتقان..بنموسى يدعو النقابات التعليمية للحوار

هبة بريس _ الرباط

وجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، اليوم الجمعة، دعوات للنقابات الخمس من أجل عقد لقاء يوم الاثنين المقبل.

وتأتي دعوة بنموسى للنقابات غداة الاحتجاجات الحاشدة التي شاركت فيها نقابات وتنسيقيات تعليمية بالرباط أمس الخميس، لحث الوزارة على تسوية الملفات العالقة دون تماطل.

كما يشكل لقاء الاثنين استئنافا لجلسات الحوار بين بنموسى والقادة النقابيين، الذين أعلنوا عقب آخر اجتماع عن وصول الحوار القطاعي للباب المسدود .

وأمهلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا من أجل الحسم في الملفات العالقة، وذلك قبل الشروع في خطوات احتجاجية تصعيدية ضد الوزارة في إطار ما سمته ” معارك النضال الوحدوي”.

وترى النقابات أن الإجتماعات الثنائية، لم تأت بأي جديد، خاصة أن العرض الذي قدمته الوزارة بخصوص النقاط الخلافية مع النقابات التعليمية “و لم يكن في المستوى الذي ينتظره ممثلو موظفي قطاع التعليم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0