في ملف ” التجسس “..حكومة “سانشيز” ترفض اتهام المغرب

هبة بريس

قالت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية ان الحكومة الإسبانية قررت عدم توجيه أي اتهامات للمغرب بخصوص قضية التجسس على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس ووزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا

واشارت الصحيفة ان السلطات الإسبانية تتفادى إلى غاية الآن الإشارة إلى المغرب مباشرة حتى لا تتأثر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي عادت إلى مسارها الطبيعي بعد إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محيطة بسانشيز أن هذا الأخير يركز على الحفاظ على العلاقات بين الدولتين والتي يجب أن تقوم على أساس التعاون، مبرزة أن الحكومة وبعد أن قدمت شكاية إلى المحكمة الوطنية العليا بشأن قضية التجسس، والتي لا يعرف شيء عن مصيرها إلى حدود الآن، بدأت تقلل من أهمية ما حدث .

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