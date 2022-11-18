A microphone with the logo of recently launched French TV Sport channel BeIN Sport, that belongs to Qatari media group Al-Jazeera, is seen on June 7, 2012, during a press conference of the Euro 2012 football championships. AFP PHOTO / FRANCK FIFE (Photo by Franck FIFE / AFP)

بي إن سبورتس: سنبث 22 مباراة في مونديال قطر على القنوات المفتوحة

2022-11-18 / 18:05
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هبة بريس _ وكالات

ستنقل قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد، بحسب ما ذكر متحدث باسم المجموعة الإعلامية لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي “سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور”.

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة أي نحو ثلث المباريات على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.

وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

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‫20 تعليقات

  1. بزز منها الفيفا كتفرض عليها تنقل 22 مباراة على المفتوح مباراة الافتتاح و النصف و النهائي و باقي المباريات تختارهم القناة

  2. راه الفيفا لي كتفرضها على القنوات تنقل 22 ماتش أما كون عولتي على الخليفي انقل ليك لماتشات بقيتي تماا

  3. بادرة طيبة لكن هذا لن ينسينا في الاحتكار الذي قامت به في جميع التظاهرات و البطولات.نقل مباريات العرب في كاس العالم لن يكلفهم أي خسائر لانه ليس لطف منهم إنما هو حق من الحقوق.

  5. راه فكل مونديال الفيفا كاتبزز عليهم ينقلوا 22 مباراة مجانا منها الافتتاح والنهائي داكشي لاخر هي كاتختار

  7. الله اعز ZDF وdas ماتشات فابور والتعليق الماني بلا داك صداع الراس ديال الشوالي

  10. المغرب ماغاديش يدوزوه كيما العادة غادي تنقلوم الرياضية TNT الأرضية فحال روسيا

  14. را كل نسخة كدير هكا ماشي شي حاجة جديدة وكينقلو غا لماتشات المحشرين لي ماباغي تا حد يتفرج فيهم

  15. 22 مباراة على المفتوح منها مباراة في النصف و الترتيب و النهائية و ماشي اول مرة الفيفا كاتفرض عليها تنقلهم مجانا

  17. غير الا كانت الرياضية غدير بحال مونديال روسيا تدير ليهم النقل الارضي بلاش، اللهم ف تعليق ديال بن سبورت، و لا الحموضة ديال الرياضية.

  19. راه اصلا ديما كاينقلو 22 ماتش او المغرب ماغاينقلوهاش حيت غايعطيو الحقوق للبث الارضي ديالنا بحال روسيا غاينقلو غير قطر او سعودية

  20. على حساب المعلومات لي عندي ماتشات ديال المنتخب الجزائري فقط هي التي ستنقل على القنوات المفتوحة

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