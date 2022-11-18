كورونا بالمغرب.. تسجيل 138 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 72 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و854 ألف و 316 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و414 ألف و100 شخصا، مقابل 24 مليون و914 ألف و496 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 55 ألف و569 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و267 ألف و177 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و250 ألف و024 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (57)، وفاس مكناس (24)، ومراكش آسفي (23)، والرباط سلا القنيطرة (22)، وسوس ماسة (6)، وكلميم واد نون (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، والشرق (1)، والداخلة وادي الذهب (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 870 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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