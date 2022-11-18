مونديال قطر .. الإصابة تُغيّب غايا عن تشكيلة إسبانيا

2022-11-18 / 17:35
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة ، غياب الظهير الأيسر خوسيه غايا عن المشاركة مع المنتخب الإسباني في نهائيات مونديال قطر 2022 الذي ينطلق الأحد، نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، ليتم استبداله باللاعب أليكس بالدي.

وقال بيان للاتحاد الإسباني “لن يكون خوسيه لويس غايا مع أسبانيا في مونديال قطر”، مضيفا “يغادر الجناح قطر مع الحب والاحترام والتقدير من زملائه في الفريق وكامل الاتحاد الإسباني لكرة القدم”.

وتعرّض ظهير فالنسيا لالتواء في الكاحل الأيمن الأربعاء خلال التمارين، وبدا حينها أن الإصابة طفيفة ولا تهدّد مشاركة غايا في مونديال قطر.

وغاب غايا عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي خاضها فريق المدرب لويس إنريكي الخميس ضد الأردن في عمان (3-1) قبل التوجه مباشرة إلى الدوحة.

يشار إلى أنه يحق لأي منتخب أن يجري تعديلاً على تشكيلة الـ26 لاعباً للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.

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