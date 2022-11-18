مشاريع تنموية لدعم القطاع الاجتماعي ببني ملال

هبة بريس - ع محياوي

بمناسبة تخليد الذكرى 67 لعيد الاستقلال المجيد، تراس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، صباح اليوم الجمعة 18 نونبر الجاري بمقر الولاية، مراسيم تحية العلم الوطني، وذلك بحضور المسؤولين العسكريين والأمنيين والسلطات القضائية والمحلية والمنتخبين ومديري المصالح اللاممركزة وعدد من الشخصيات المدنية.

و بهذه المناسبة أشرف والي الجهة مرفوقا برئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوب الإقليمي للصحة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية، على تدشين الثانوية الإعدادية ايت تيسليت بمدينة بني ملال، التي تطلب إنجازها تكلفة مالية ناهزت 9,5 مليون درهم، من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ حيث يندرج بناء هذه المؤسسة في إطار الجهود المبذولة لتوسيع العرض المدرسي وتحقيق عدالة مجالية لضمان تكافؤ الفرص والاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع، ومحاربة الهدر المدرسي بكل أنواعه بالإقليم وبالجهة ككل.

وبمقر الخيرية الإسلامية ببني ملال، أشرف والي الجهة والوفد المرافق له على تسليم شيكات بقيمة اجمالية ناهزت 900 ألف درهما، لفائدة 20 من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لمشاريع مدرة للدخل، وذلك لتشجيعهم ومكافأتهم على المجهودات التي يبذلونها لتحدي الإعاقة وإنجاز مشاريعهم الذاتية المدرة للدخل. كما تم تسليم معينات تقنية عبارة عن كراسي متحركة وآليات أخرى لفائدة 15 من ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المبادرات تم تمويلها من طرف مؤسسة التعاون الوطني.

هذا وقام والي الجهة والوفد المرافق له بزيارة تفقدية لتقدم أشغال توسعة وتأهيل مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، التي قدرت تكلفتها بما يناهز 3,5 ملايين درهم، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، الهادفة الى تعزيز وتأهيل البنية التحتية الصحية بالجهة، حيث يعتبر هذا المشروع ضمن مجموعة من المشاريع الأخرى المبرمجة في إطار هذه الشراكة بمختلف أقاليم الجهة.

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