بمناسبة عيد الاستقلال.. مديرية الأمن تطلق مجموعة من بنيات القرب الشرطية

هبة بريس

بمناسبة تخليد الذكرى 67 لعيد الاستقلال المجيد، تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة 18 نونبر الجاري، في العمل بمجموعة جديدة من البنيات الأمنية الترابية للقرب، وذلك بكل من مدن ميدلت وتيكوين ضواحي مدينة أكادير ومدينة القصر الكبير.

وتتضمن البنيات الشرطية والخدماتية الجديدة كلا من دائرة الشرطة تيليلا التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيكيوين، والدائرة الثالثة للشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، فضلا عن مصلحة لحوادث السير تابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ميدلت.

وتتميز هذه البنيات الأمنية باستجابتها لمعيار القرب من التجمعات السكانية المحيطة، بحيث روعي في إنشائها وتجهيزها توفير مجموعة من الولوجيات وفضاءات استقبال المرتفقين وتوجيههم نحو الخدمات الأساسية الشرطية، والتي تتنوع بين منح الوثائق التعريفية والإدارية (شواهد السكنى، شواهد إدارية..) وبين استقبال شكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، فضلا عن الإشراف على المعالجة الأمنية للملفات القضائية ضمن دائرة نفوذها الترابي واختصاصها النوعي.

ومن هذا المنطلق، تم الحرص على تجهيز المرافق الأمنية الجديدة بكافة البنيات التحتية المعلوماتية والتقنية ووسائل العمل الضرورية، مع تزويدها بوسائل النقل اللوجستيكية من الجيل الجديد للمركبات الأمنية، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية والأطر الشرطية الضرورية لضمان حسن استقبال المواطنين وخدمتهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني.

ويأتي تدشين هذه المرافق الأمنية في سياق تنزيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى تقريب الخدمات الأمنية الأولية من المواطنين، وضمان توزيع جغرافي متوازن للبنيات الشرطية على مختلف التجمعات العمرانية الحضرية، فضلا عن تحقيق النجاعة والفعالية في التدخلات الأمنية بالشارع العام.

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