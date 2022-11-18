المؤتمر الافريقي بمراكش: اليونسكو تدعو الاهتمام بالتعليم والغداء السليم للاطفال

2022-11-18 / 16:40
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعت منظمة ” اليونسكو ” في مداخلة لها خلال المؤتمر الافريقي الاول حول الحد من المخاطر الصحية، المنظم بمدينة مراكش من 16 الى 18 نونبر الجاري، على ضرورة أن تعمل حكومات البلدان الإفريقية على دعم المدرسة والتعليم عموما بشكل جيد من أجل إدماج الاطفال والفتيات.

وأكدت اودري ازولاي المديرة العامة منظمة اليونسكو في مداخلة تفاعلية عن بعد بشاشة المؤتمر الافريقي ، أن هناك اشتغال دائم مع عدد من البلدان الإفريقية او بقارات اخرى، وان أهم برامج اليونسكو هو الصحة العمومية، كما تم تقديم التحسيس الى 131 شاب وشاية عبر العالم في قضايا تهم الحمل المبكر و الادمان وغيرها من الامور المتعلقة بالصحة، مشيرة أن هناك رهان اليوم على تداعيات التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة تأسيس على جيدة بين الانسان ومحيطه من الطبيعة .

من جانبه شكر رئيس قسم الصحة باليونسكو للملك محمد السادس على هذه التظاهرة العلمية التي يراهن الخبراء والساسة المشاركين بها الخروج بتوصيات تكون خارطة طريق للاشتغال على المنظومة الصحية والتعليمية بالبلدان الأفريقية .

واستعرض ممثل الصحة باليونسكو احصائيات حول المؤسسات التي لا تتوفر على مرافق صحية بالقارة السمراء والاطفال الذين يعانون التنمر، والهدر المدرسي، مؤكدا أن ما يناهز 370 مليون طفل عبر العالم يغادرون المقاعد الدراسية، مشيرا على ضرورة توفير الغذاء الجيد والسليم للاطفال.

واردف قائلا ” علينا أن نتتبع مدى نجاعة نظام الحماية الاجتماعية” البلدان التي نهجت ذلك في سياستها الحكومية.

وشدد ممثل اليونسكو بمؤتمر مراكش، على ضرورة اعتماد برامج ” التربية البدنية ” في المؤسسات التعليمية، ورفع برامج التحسيس بالمخاطر الصحية بالمدارس، لان المدرسة وتعليم جيد ممكن أن يساهم في الحد من انتشار الادمان بالوسط المدرسي.

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