حادثة سير مروعة وسط مدينة الدارالبيضاء ترسل بائع المناديل إلى المستعجلات في حالة حرجة

2022-11-18 / 15:25
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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي الحكومة لم تقرر الزيادة في المعاشات بل قبلت مشروع مرسوم وزارة المالية.يعتي يجب الانتظار حتي يزداد المشروع لأنه مازال في بطن أمه. وكما يقال ” حتي يزيد عاد نسميه سعيد”. كان علي رئيس الحكومة المحترم أن يعطي امر الي السيد المحترم المدير العام لتطبيق الزيادة ابتداء من تاريخ كما وكما عوض المرور بمشروع وهو يتناقض مع ما قالته السيدة الوزيرة المحترمة فتاح العلوي وزيرة المالية في تاسع شتنبر ٢٠٢٢ ” مرسوم التطبيق في بضعة ايام”. كان عليهم الا يصبحوا بالزيادة لعدة أسباب لا يعرفها إلا اصحاب الشأن.حتي ولو قرروا الزيادة حتي نكون منشقين موضوعيين أن يستفيد من الزيادة اصحاب المعاشات العزيلة المتاقعدون الدين الذين يتقاضون ١٠٠٠ درهم وأقل كالارامل مثلا.

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