كريستيانو رونالدو

ردا على تصريحاته.. مانشستر يونايتد يتخذ إجراءات ضد رونالدو

2022-11-18 / 15:33
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هبة بريس - وكالات

يعتزم مانشستر يونايتد مقاضاة لاعب الفريق كريستيانو رونالدو لخرقه العقد بعد ما قاله في مقابلة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورغان.

وقال بيان للنادي اليوم الجمعة: “بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة ردا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة. لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها”.

من بين أمور أخرى، قال اللاعب البرتغالي خلال المقابلة إن المدير الفني إريك تين هاج “لا يحترمني”، وقال إن الفريق “خانني”.

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن هذا يعني أن رونالدو بالتأكيد لن يلعب للفريق بعد الآن.

وأضافت: “رونالدو لم يعد مرحبًا به في ملعب كارينجتون التدريبي في يونايتد بعد مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورغان. يود النادي تمزيق عقده، وقد قام بتعيين محامين لرفع قضية لخرق العقد”.

وبحسب الصحيفة: “يريد المديرون التنفيذيون في يونايتد خروج اللاعب البالغ من العمر 37 عاما من النادي في أسرع وقت ممكن وكذلك يفعل إريك تن هاج، المدير الفني، الذي يشعر بالغضب من هجوم رونالدو القاسي عليه وعلى التسلسل الهرمي للنادي هذا الأسبوع”.

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‫9 تعليقات

  2. شجاعة بكل معانيها احب الرجل الذي لا يخشى شيء امام نطق الحقيقة اعطى لمانشستر يونايتد قيمته الحقيقية ..

  4. اكبر خطأ ارتكبه انه رحل عن نادي ريال مدريد الاسباني الذي كانوا يعاملونه معاملة قوية وحيدة..

  7. كرويا رونالدو انتهى مشواره لهذا أصبح يتكلم كثيرا وخلق المشاكل لنفسه وللنادي..

  8. من المفروض ان يكون بقائك في ريال مدريد وعدم الخروج منه لانه النادي الوحيد الذي اعطاك ماتتمناه وان تختم مشوارك معه ..

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