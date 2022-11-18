حاملا رسالة من الملك.. الرئيس الغابوني يستقبل يونس السكوري

هبة بريس

استقبل رئيس جمهورية الغابون السيد علي بونغو أونديمبا ، أمس الخميس في ليبرفيل ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس السكوري حاملا رسالة خطية من جلالة الملك محمد السادس، وفق الرئاسة الغابونية.

وأوضحت الرئاسة الغابونية في موقعها الرسمي أنه تم خلال استقبال رئيس الدولة الغابونية للسيد السكوري، بحضور سفير جلالة الملك لدى الغابون ، السيد عبد الله الصبيحي ، التركيز “بشكل أساسي على علاقات الصداقة والأخوة التي تربط قائدي البلدين وشعبيهما”.

وأضاف المصدر أن السيد علي بونغو والسيد سكوري استعرضا “بشكل عام الملفات الثنائية بين البلدين”.

ووفق المصدر ذاته، أبلغ الوزير المغربي بهذه المناسبة رئيس جمهورية الغابون استعداد المغرب لتبادل خبرته في كافة القطاعات وفق احتياجات الغابون .

وأكدت الرئاسة الغابونية أن الأمر يتعلق أساسا بالميادين المتصلة بالشباب والتكوين المهني والرقمي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من بين أمور أخرى ، والتي اكتسب المغرب خبرة فيها”.

وترتبط الغابون والمغرب بعلاقات صداقة وتعاون ممتازة لأكثر من خمسة عقود. وتتميز هذه العلاقات بزيارات متبادلة من قبل مسؤولين إلى البلدين ، وإطار قانوني نموذجي واستثمارات متعددة الأوجه.

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