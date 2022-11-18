فريقان يمثلان المغرب في أولمبياد الروبوتيك الدولي

2022-11-18 / 13:57
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هبة بريس

يشارك المغرب خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 نونبر الجاري في الأدوار النهائية لأولمبياد الروبوتيك الدولي لسنة 2022 المقامة بمدينة دورتموند الألمانية.

وجاء في بلاغ لجمعية LOOP للعلوم والتكنولوجيا، أن المغرب يمثل في هذه التظاهرة العلمية بفريقي Team Mechatronics AUI في فئة مبتكري المستقبل للكبار وbuilders Smart في فئة مهمات الروبوت الابتدائية.

واضاف المصدر ذاته أن الفريقين المتراوحة أعمار أفرادهما ما بين 9 و 19 سنة يتنافسا مع فرق أخرى تنتمي لما يقارب 73 بلدا، وذلك بعد ظفرهما بالمراكز الأولى في الفئات السالفة الذكر المؤهلة للنهائيات خلال الإقصائيات الوطنية التي نظمت في شهر يونيو المنصرم بمدينة الدارالبيضاء من طرف More and Robots بشراكة مع جمعية LOOP للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية جورج واشنطن.

ويشار أن مسابقة أولمبياد الروبوتيك العالمي WRO تعتبر برنامج روبوتات تتمثل مهمته في مساعدة الشباب على تطوير إبداعاتهم ومهاراتهم في حل المشكلات بطريقة ممتعة وجذابة من خلال مسابقات الروبوتات في أربع فئات مختلفة للطلاب المتراوحة أعمارهم ما بين 9 إلى 19 عاما. وذلك عبر البرنامج المذكور بقيادة الرابطة العالمية Olympiad Robot وهي منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز إدماج الروبوتيك في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حول العالم.

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