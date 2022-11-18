عامل الصويرة يشرف على توزيع عدة آليات وتوقيع 20 اتفاقية شراكة بمناسبة عيد الإستقلال

هبة بريس - ع محياوي

بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لعيد الاستقلال المجيد، ترأس عامل إقليم الصويرة، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح اللاممركزة، و رؤساء و ممثلي الجماعات والجمعيات المستفيدة، يوم أمس الخميس 17 نونبر 2022، على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بمقر دائرة الصويرة بجماعة أوناغة، عملية توزيع عدد من الآليات تتضمن سيارات الإسعاف والشاحنات الصهريجية وسيارات النقل المدرسي، بالإضافة إلى توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتتمثل عملية التوزيع في 26 سيارة إسعاف لفائدة الجماعات التالية: حد الدرى، تكاط، سيدي لعروسي، المخاليف، سيدي عبد الجليل، أقرمود، أوناغة، ايت عيسي، سيدي احمد السايح، أكرض، سيدي احمد او حامد، تمزكدة اوفتاس، اولاد مرابط، لكدادرة، لحسينات، مسكالة، المواريد، الكريمات، سيدي بولعلام، أسايس، تاكوشت، تمنار، الحنشان، تالمست، أيت داوود، والصويرة، حيث تروم المبادرة إلى تسهيل ولوج ساكنة الإقليم إلى الخدمات الصحية، وذلك في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

علاوة على ذلك فقد تم توزيع 4 شاحنات صهريجية لفائدة كل من جماعة اولاد امبارك، مجي، تيدزي وايت عيسي، مقدمة من طرف مجلس جهة مراكش آسفي، لمحاربة آثار الجفاف.

واستكمالا لعملية توزيع سيارات النقل المدرسي على كافة جماعات الإقليم، تم توزيع 8 حافلات للنقل المدرسي لفائدة جماعات الكريمات، لحسينات، سيدي بولعلام، سيدي احمد سايح، سيدي احمد اوحامد، تيدزي، بوزمور، ايت الداوود، في إطار ميزانية مجلس جهة مراكش آسفي، وذلك انسجاما مع البرنامج الأول للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بتدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية الذي يهدف إلى محاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والحد من الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بالعالم القروي، والرفع من جودة التعليم وتحسين الخدمات المقدمة بقطاع التعليم بتراب إقليم الصويرة.

كما تخلل هذه المناسبة توقيع مجموعة من الاتفاقيات المتمثلة في المحاور التالية :

*أولا: محور تحسين ظروف التمدرس*

– اتفاقيات الشراكة لدعم 14 جمعية تسير دور الطالب والطالبة (جمعية مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب و الطالبة بئركوات، جمعية تسيير دار الطالبة تالمست، جمعية مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة حد الدرى، جمعية تسيير اقامة التلميذ و التلميذة اوناغة، الجمعية الخيرية الإسلامية إقامة التلميذ تكاط، الجمعية الخيرية الإسلامية إقامة التلميذة تكاط، جمعية تسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بيزضاض، جمعية تسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب بيزضاض، الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب و الطالبة سيدي غانم، جمعية تسيير مؤسسة الرعاية الاجتماعية لدار الطالب تمنار، الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب تفتاشت، جمعية الاعمال الخيرية لتسيير دور الطلبة بايت داوود، جمعية دار الصويرة )، لسد الحاجيات الضرورية، والرفع من جودة الخدمات، وتحسين ظروف التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي.

*ثانيا: محور دعم سلاسل الإنتاج (السياحة البيئية)*

– اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجماعة الصويرة وجمعية موسيقى الشارع بالصويرة من أجل اقتناء تجهيزات موسيقية وصوتية لفائدة الجمعية؛

– اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجماعة الصويرة وجمعية اشريب أتاي بالصويرة من أجل اقتناء تجهيزات لفائدة بعض المقاهي والمطاعم بالساحة بالإضافة الى تزيين الفضاء الخارجي للمحلات؛

– اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجماعة الصويرة جمعية الخبازين لأرباب المقاهي الشعبية بالصويرة من أجل اقتناء تجهيزات لفائدة بعض المقاهي والمطاعم بالساحة بالإضافة الى تزيين الفضاء الخارجي للمحلات.

*ثالثا: محور الدعم الإجتماعي*

– اتفاقيات شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني مع كل من رئيس جماعة سيدي لعروسي، ورئيس جماعة سيدي بولعلام، وجماعة ادغاس، من أجل مواكبة ودعم النساء في وضعية صعبة من خلال خلق أنشطة مدرة للدخل ومحاربة الأمية من خلال إنشاء مراكز مندمجة للنساء في وضعية صعبة،

– اتفاقية شراكة للرفع من الدعم المخصص لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؛

– اتفاقية للشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من أجل إقتناء سيارة للإسعاف لفائدة المركب السجني بالصويرة.

*رابعا : محور تقليص الفوارق المجالية*

مذكرة تفاهم حول تمويل انجاز برنامج لتعزيز العرض المائي من خلال تعبئة مياه الأمطار بإقليم الصويرة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، رئيس المجلس الاقليمي والمدير الإقليمي للفلاحة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.

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