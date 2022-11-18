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ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالرباط

2022-11-18 / 12:44
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الخميس 17 نونبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بحي “يعقوب المنصور” بمدينة الرباط، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجر 300 غرام من مخدر الكوكايين، فضلا عن سيارة خفيفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج مخدر الكوكايين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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