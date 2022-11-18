الملك يهنئ سلطان عمان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

2022-11-18 / 12:03
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي “يسعدني وسلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم بأطيب التهاني وأخلص المتمنيات لشعبكم الشقيق بموصول الازدهار والرخاء، في ظل قيادتكم السديدة”.

وجدد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، الإعراب عن اعتزاز جلالته العميق”بأواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل التي تربط بين شعبينا، مؤكدا لجلالتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه الروابط والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات”.

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