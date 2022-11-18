إيلون ماسك

ماسك يغلق جميع مكاتب “تويتر” مؤقتا ويمنع دخول الموظفين

2022-11-18 / 11:52
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هبة بريس - وكالات

أغلقت شركة “تويتر” جميع مكاتبها ومنعت دخول الموظفين حتى يوم الاثنين المقبل إيعازا من مالكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ووفقا لموقع “بيزنيس إنسايدر”، أخبر مسؤولو الشركة الموظفين أن جميع المباني مغلقة مؤقتا ويمنع دخول جميع الموظفين، ومن المتوقع إعادة فتح المكاتب يوم الاثنين.

وأشار الموقع إلى أن سبب الإغلاق كان مخاوف ماسك، من احتمال حدوث تخريب داخلي واضطرابات.

وأوضح الموقع، أنه تم إغلاق مكاتب “تويتر” فجأة أمس الخميس عقب رفض مئات الموظفين مواصلة العمل بموجب رؤية ماسك الجديدة للمنصة الاجتماعية.

وأضاف أن ماسك خيّر موظفي الشركة بين الالتزام بالعمل لساعات طويلة أو خسارة وظائفهم، وفق مذكرة داخلية نشرتها وسائل إعلام أمريكية، الخميس.

وطُلب من الموظفين الدخول إلى رابط لتأكيد التزامهم بـ”تويتر الجديد” بحلول الساعة 5 من عصر الخميس بتوقيت نيويورك (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).

وجاء في المذكرة، أنه “في حال عدم دخولهم إلى الرابط، سيخسرون وظائفهم تلقائيا، وسيحصلون على راتب 3 أشهر تعويضا عن نهاية الخدمة”.

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