بيلوسي تتنحى عن قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب

2022-11-18 / 10:13
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هبة بريس - وكالات

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الخميس، تنحيها عن قيادة مجموعة النواب الديمقراطيين في الغرفة السفلى للكونغرس الأمريكي.

وتعد بيلوسي أول سيدة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل منصب رئيسة مجلس النواب، وقادت الديمقراطيين لمدة عقدين في مجلس النواب بالكونغرس.

وأشارت بيلوسي، البالغة من العمر 82 عاما، أنها ستتنحى عن زعامة مجموعة الديمقراطيين في مجلس النواب في نهاية المؤتمر الـ117 للحزب، مؤكدة أنها ستواصل مهمتها عضوة في البرلمان.

ويرتقب أن يمهد قرارها السبيل أمام جيل جديد من القادة الديمقراطيين.

وقالت، خلال كلمة ألقتها بالمجلس “لقد حان الوقت لجيل جديد لقيادة مجموعة الديموقراطيين الذين أحترمهم كثيرا”.

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