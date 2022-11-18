مستشارو الأمة يسائلون أخنوش حول “الحوار الاجتماعي”
هبة بريس
يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”.
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11 تعليقات
مادمت الوجوه التي تمثل النقابات حاضرة في كل زمان ومكان فالحال هو الحال تواطؤ وضحك على المواطن الضعيف وإدعاءات من أجل الحفاظ على مصالحهم والكراسي ..
نواب الامة يمثلوا أنفسهم فقط في الحضور حيث هي التي تستفيد في الحوارات الإجتماعية. أما الطبقة الشغيلة فهي تعاني من ويلات الحكومة ..
البرلمانيين والمستشارين من أكبر مرتزقة الداخل يأكلون السحت من أموال الطبقة الشغيلة ويلزمون الصمت..
يبقى الحوار الاجتماعي حبر عن ورق والشعب يعاني الفقر والجوع والويل..
الحوار مع النقابات فهو مسرحية وتضييع الوقع والمستفيدين هم النقابات وغيرها والشعب يعاني الفقر والتهميش وغلاء الاسعار ..
نعم يجب تنزيل وتفعيل الحماية الاجتماعية للمواطنين لانهم في امس الحاجة اليها خاصة في هذه الضروف الصعبة التي يمر منها المواطن ..
وفق الله كل من له نية خالصة لخدمة هذا البلد الحبيب شعارنا وشعارنا الخالد .الله الوطن الملك ..
حكومة تريد امتصاص دماء المواطنين وتفقيرهم وتشريدهم وتهميشهم .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الزيادة الصاروخية في المحروقات رغم انخفاضها في السوق العالمية.ولماذا غلاء الاسعار في المواد الغذائية الاساسية التي تثقل كاهل الطبقة الفقيرة جدا؟.نتمنى من الحكومة أن تدارك هذا الموقف قبل فوات الاوان..
لم نعرف ارتفاعا في الأسعار الا في عهد حكومتكم حسبنا الله ونعم الوكيل ..
لا أمل مع طاغية تسلط على رقاب المعذبين فوق الأرض، سابقة فى تاريخ المغرب والسلطة العليا بل العميقة لم تحرك ساكنا والتاريخ يسجل، اللهم إن هذا لمنكر