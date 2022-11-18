بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بـ”غلوب سوكر”

هبة بريس - وكالات

توج الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب ضمن جوائز “دبي غلوب سوكر”، التي أقيمت مساء الخميس.

وتوج أدريانو جالياني، المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان الإيطالي ونادي مونزا الإيطالي الحالي بجائزة أفضل مدير تنفيذي، والإسباني سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدافع، والبرازيلي روماريو بجائزة أفضل مسيرة لاعب بالمشاركة مع واين روني لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي سابقاً، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي حالياً ولاعب المنتخب السويدي.

في المقابل، فاز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنكليزي بجائزة أفضل لاعب، وفق استفتاء متابعي منصة “تيك توك”، بينما نال النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب شاب، وأليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعبة.

وحصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل رئيس نادٍ، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل مدرب، والإيفواري ديدييه دروجبا، نجم تشيلسي الإنكليزي ومنتخب كوت ديفوار سابقاً، بجائزة أفضل مسيرة لاعب، وتم منحهم الجائزة عن بُعد لتعذر حضورهم الحفل لارتباطات خاصة.

وحصد جوني كلافت جائزة أفضل مكتشف مواهب، وحصلت رافاييلا بيمنتا على جائزة أفضل صفقة انتقال، وخورخي مينديز بجائزة أفضل وكيل أعمال، ونال باولو مالديني وفريدريك ماسارا جائزة أفضل مدير رياضي.

وفاز ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال، وأولمبيك ليون الفرنسي بجائزة أفضل نادٍ للسيدات.

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