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طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-18 / 09:25
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، نزول أمطار محليا رعدية بمنطقة طنجة، والريف، واللوكوس، والغرب، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ومرتفعات الأطلس والسواحل شمال الجديدة.

كما يتوقع نزول أمطار ضعيفة بالسواحل، والسهول شمال الصويرة وشرق المملكة، مع قطرات مطرية بالسواحل ما بين أكادير وطرفاية، فضلا عن بعض التساقطات الثلجية بقمم الريف والاطلس المتوسط.

وستهب رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، والأطلس، والسواحل الوسطى ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و 12 درجة بالريف والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب، ومابين 11 و 16 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا مقارنة بنهار أمس.

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‫10 تعليقات

  2. جفاف الانهار والابار وضعف التساقطات المطرية يضع الدولة في موقف صعب جدا..

  3. اللهم بحق الرضع والشيوخ والأطفال أنزل علينا خيراتك من المطر فقد جف البئر وقل الزرع ولا ملجأ الا اليك..

  5. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

  8. كثرة الغازات التي تصدرها المعامل هي التي أثرت على الغلاف الجوي للارض..

  9. المعاصي والفساد وعقوق الوالدين والقوي يأكل الضعيف من بين اسباب قلة التساقطات المطرية..

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