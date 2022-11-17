الأرجنتين تستبعد اثنين من نجومها قبل يومين على المونديال

هبة بريس _ وكالات

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الخميس، استبعاد اثنين من نجوم المنتخب، قبل يومين على انطلاقة مونديال كأس العالم في قطر 2022.

وذكر الاتحاد الأرجنتيني، في بيانين منفصلين، أنه تقرر استبعاد المهاجمين خواكين كوريا (إنتر ميلان)، ونيكولاس جونزاليس (فيورنتينا)؛ بسبب الإصابة.

ومنذ أيام، عانى كوريا وغونزاليس من آثار إصابات قديمة، وإجهاد بدني، ما دفع المدرب ليونيل سكالوني إلى الاستغناء عنهما.

وقرر المدرب سكالوني تعويض كوريا وغونزاليس، بنجم أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا، ونجم أتلانتا الأمريكي، تياغو ألمادا.

وخاض ألمادا، البالغ من العمر 21 سنة، مباراة دولية واحدة، بيد أنه تألق في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

في حين لعب أنخيل كوريا (27 سنة) 22 مباراة دولية، سجل خلالها 3 أهداف، وهو من ضمن التشكيلة التي حققت لقب كوبا أمريكا العام الماضي.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في كأس العالم أمام السعودية يوم الاثنين المقبل، ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا المكسيك وبولندا.

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