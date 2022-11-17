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ألبانيا تقرر تسليم مؤسس منصة “ثوديكس” إلى تركيا

2022-11-17 / 23:18
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هبة بريس _ متابعة

قررت محكمة ألبانية، الخميس، تسليم فاروق فاتح أوزر، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة “ثوديكس” لتداول العملات المشفرة، إلى تركيا.

وأعلن قاضي محكمة إيلبصان الابتدائية إليس دين، قبول طلب مكتب المدعي العام في إيلبصان بالسماح بتسليم أوزر إلى تركيا في الجلسة التي لم يحضرها الأخير.

وقال دين: “نتيجة لهذه القضية، توافق المحكمة على طلب تسليم المواطن التركي فاروق فاتح أوزر من جمهورية ألبانيا إلى الجمهورية التركية”.

وأشار إلى أنه يمكن استئناف القرار أمام محكمة استئناف مقاطعة دوريس في غضون 15 يوما، اعتبارا من يوم غد.

ونهاية غشت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على المطلوب فاتح أوزر، مؤسس منصة “ثوديكس”، في أثناء وجوده بألبانيا، والبدء بإجراءات إعادته إلى تركيا.

وكانت النيابة العامة التركية فتحت تحقيقا في 22 نيسان/ أبريل 2021، عقب بلاغ بعدم تمكن عملاء “ثوديكس” من الوصول إلى حساباتهم على المنصة، وسط أنباء عن فرار مؤسس الشركة إلى خارج البلاد.

وأظهرت التحقيقات لاحقا أن أوزر غادر البلاد يوم 20 نيسان/ أبريل 2021، لتصدر وكالة الإنتربول الدولية، يوم 23 من الشهر ذاته، قرارا بملاحقته بالنشرة الحمراء.

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