الجزائر تلغي فوائد ديون كوبا

2022-11-17 / 23:11
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، عن إلغاء فوائد الديون الجزائرية لدى كوبا، إلى جانب تأجيل السداد “إلى حين”

كما أعلن الرئيس الجزائري في تصريح مشترك مع نظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز، عقب محادثات جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية، عن منح كوبا محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وإعادة تموينها بالمحروقات لتمكينها من إعادة تفعيل محطات الكهرباء ومواجهة الانقطاعات في التيار الكهربائي.

واعتبر الرئيس الجزائري في التصريح الصحفي المشترك الذي نقله التلفزيون العمومي، أن زيارة الرئيس الكوبي إلى الجزائر تشكل “مناسبة لتعزيز التعاون والتشاور الذي انقطع بين البلدين منذ سنة 2019”.

من جانبه، رحب الرئيس الكوبي بالقرارات التي أعلن عنها نظيره الجزائري، مذكرا بكون بلاده كانت من أوائل دول أميركا اللاتينية التي اعترفت باستقلال الجزائر

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‫12 تعليقات

  1. والفقير الذي لايملك تسديد فاتورة الكهرباء يتم قطع التيار عليه والمبيت في ظلمة

  7. وماهو المقابل ؟
    الاستمرار في الاعتراف بالجمهورية الوهمية واستقبال وتدريب الاطفال الصحراويين وتشبيعهم بالمذهب الشيوعي

  11. فلوس اللبان يديهم زعطوط. حتى لو مسحت ديون كل دول العالم يا تبون ستبقى الصحراء مغربية

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