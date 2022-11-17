الجزائر تلغي فوائد ديون كوبا
هبة بريس _ وكالات
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، عن إلغاء فوائد الديون الجزائرية لدى كوبا، إلى جانب تأجيل السداد “إلى حين”
كما أعلن الرئيس الجزائري في تصريح مشترك مع نظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز، عقب محادثات جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية، عن منح كوبا محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وإعادة تموينها بالمحروقات لتمكينها من إعادة تفعيل محطات الكهرباء ومواجهة الانقطاعات في التيار الكهربائي.
واعتبر الرئيس الجزائري في التصريح الصحفي المشترك الذي نقله التلفزيون العمومي، أن زيارة الرئيس الكوبي إلى الجزائر تشكل “مناسبة لتعزيز التعاون والتشاور الذي انقطع بين البلدين منذ سنة 2019”.
من جانبه، رحب الرئيس الكوبي بالقرارات التي أعلن عنها نظيره الجزائري، مذكرا بكون بلاده كانت من أوائل دول أميركا اللاتينية التي اعترفت باستقلال الجزائر
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12 تعليقات
والفقير الذي لايملك تسديد فاتورة الكهرباء يتم قطع التيار عليه والمبيت في ظلمة
وصندوق التقاعد يعاني الافلاس والعمال صحتهم مهدودة وكوبا بصحتها
وتبقي الصحراء مغربية
خلات راجلها ممدود وراحت تعزي في محمود
مقابل ماذ٩ا ياترى
الرشاوي من المال العام دائما لا الحاكم عاقل ولا المحكوم عاقل
وماهو المقابل ؟
الاستمرار في الاعتراف بالجمهورية الوهمية واستقبال وتدريب الاطفال الصحراويين وتشبيعهم بالمذهب الشيوعي
كوبا تعترف بعصابة بوليزاريو وتأخذ على ذلك رشاوى هنيئا مريئا
الشعب يطلب والنظام يصدق الشعب الجزائري الأول بخيرات بلاده
مبروك الطوابييييير
فلوس اللبان يديهم زعطوط. حتى لو مسحت ديون كل دول العالم يا تبون ستبقى الصحراء مغربية
الهذف واضح
كوبا بعد يومين
الصحراء غربية وليست مغربية😂