الرئيس الموريتاني يراسل الملك محمد السادس

2022-11-17 / 22:05
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هبة بريس _ الرباط

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع المملكة المغربية.
جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها الرئيس الموريتاني اليوم الخميس، إلى الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال المجيد.

وقال الرئيس الموريتاني: “أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين”.

وتابع قائلا: “بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء”.

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